圍繞重點事項現場監督　護航亞冬會精彩圓滿

中評社北京2月14日電／據中央紀委國家監委網報導，截至2月13日20時，亞冬會中國體育代表團已斬獲32金、26銀、24銅，暫居金牌榜、獎牌榜首位，創下亞冬會歷屆最佳成績並不斷刷新。賽事舉辦期間，中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組會同總局直屬機關紀委成立監督組前往哈爾濱，與黑龍江省紀委監委共同加強賽時監督保障。連日來，監督組分別前往中國體育代表團團部駐地、冰上賽區、雪上賽區開展監督調研，督促強化風險意識和底線意識，及時解決問題、糾正偏差。



在中國體育代表團團部駐地，監督組與代表團有關負責同志圍繞貫徹落實習近平總書記重要指示批示精神，展現大國風采、防範化解風險等事項深入溝通，並聽取團部競賽和綜合宣傳組、外聯和安全後勤組、反興奮劑與醫療組介紹情況。監督組提出，中國體育代表團要提高站位、發揮作用，做好運動隊思想政治工作，樹立正確勝負觀，展現熱情友好、落落大方的精神氣質，取得運動成績和精神文明雙豐收。



“圍繞賽時運行情況，我們分為兩個小組，一組盯冰上項目，一組盯雪上項目，在短道速滑、速度滑冰、冰壺、冰球、自由式滑雪U型場地、單板滑雪坡面障礙技巧等賽事一線摸實情，每天碰頭研商，確保監督針對性和實效性。”監督組有關負責同志告訴記者，從現場監督情況看，我國參賽運動員敢打敢拼，現場氛圍熱烈友好，各項工作較為有序。



舉辦大型體育賽事涉及競賽組織、後勤保障、對外聯絡、宣傳推廣、市場開發、社會動員等多維度工作，點多線長、涉及面廣、參與人數多、社會關注度高。駐國家體育總局紀檢監察組與黑龍江省紀委監委深化“組地”聯動監督機制，立足各自職責定位，強化信息互通、優勢互補，自賽事籌備以來多次進行會商，保持常態化溝通配合，重要情況及時通報，“聯合作戰”開展全覆蓋監督。緊盯責任落實、風險防範，強化問題導向，推動查漏補缺、狠抓落實，確保監督執紀與籌辦參賽工作重心一致、同頻共振，護航亞冬會精彩圓滿。



“這次賽會上，行業風氣持續向好，給我們留下深刻印象。”一位監督組幹部告訴記者，在開展“四不兩直”監督時感受到，選用公廉、競賽組織等方面工作更加規範、務實。駐國家體育總局紀檢監察組有關負責同志說：“此前每逢重大賽事，我組都會通過專題會商、制發紀檢監察建議書等方式，推動總局系統梳理並防範化解風險。本屆亞冬會，大家主動研判並化解風險隱患，牢牢掌握主動權，展現了更高的政治站位和越來越好的工作狀態。”