】 【打 印】 
內蒙體育職業學院原院長王浩林接受紀律審查
http://www.CRNTT.com   2025-02-14 17:58:04


　　中評社北京2月14日電／據中央紀委國家監委網報導，內蒙古體育職業學院原院長王浩林涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受內蒙古自治區紀委監委紀律審查和監察調查。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：