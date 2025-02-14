金融“活水”潤種業　築牢農業“芯”根基

中評社北京2月14日電／據央視網報導，農業強國是社會主義現代化強國的根基，推進農業農村現代化是實現中國高質量發展的必然要求。如何結合科技、金融與人才等發展要素，在寸土寸金的國際金融大都市打造上海特色農業，這一命題成為了上海各界思考的農業未來。銀行業同樣參與其中。



種子是農業的“芯片”，是國家戰略性、基礎性的高技術核心產業。保障種業發展對於維護國家糧食安全、加快建設農業強國至關重要。近年來，中國銀行上海市分行精準施策，把支持種業發展提升到金融助力鄉村全面振興的重要位置，不斷豐富信貸產品體系、優化客戶服務質效，以強有力的金融支持為農業現代化注入強勁動能。



長久以來，種業企業在生產經營中面臨著諸多制約。企業用款明顯受季節影響，且具有輕資產、缺擔保等特徵，這使得它們常常陷入融資難、融資貴的困境，阻礙了自身的發展壯大。為消除企業融資瓶頸，在上海市種業管理部門的引導下，中國銀行上海市分行深入調研全市種業客群。工作人員通過全面梳理企業分布情況、進行大數據分析、實地走訪樣本企業等方式，精準勾勒出種業企業的畫像，定制了針對種子貸款的專屬普惠金融服務方案，及時緩解企業的資金周轉壓力。



上海市青浦區的某農業科技有限公司便是受益者之一。這家公司主營“申菇”洋香瓜、“黃欣”西瓜、“金童”“玉女”系列櫻桃番茄等種子品種。每年八九月份種子收購季，企業需要大量流動資金。隨著業務規模不斷擴大，自有資金早已難以滿足企業發展需求。中國銀行上海市分行瞭解到企業的融資訴求後，第一時間為企業送去定制化種子貸款金融服務，及時解決了企業的燃眉之急。這家企業負責人表示：“這筆資金就像一場及時雨，讓我們能夠抓住最佳收購時機，保障種子質量。”



上海某分子育種技術有限公司也借助中行的支持實現了新跨越。作為中科院下屬的科技型小微種業企業，該公司運用全基因組測序、功能基因、生物信息學等先進技術開展導航育種，致力於突破中國種業“卡脖子”難題。此前，企業在銀行的授信主要依靠股東擔保。為進一步優化貸款結構、緩解資金壓力，企業向中行尋求創新融資解決方案。中國銀行上海市分行迅速響應，鑒於行業的高成長性和企業的實際情況，短時間內為企業提供2000萬元信用貸款支持，幫助企業優化了資金結構，為企業發展提供了有力保障。企業負責人表示：“中行的金融支持不僅緩解了我們的資金壓力，更讓我們有信心在種業‘卡脖子’技術攻關中發揮更大作用。”