甲流病毒是如何逃避免疫系統“追捕”的

中評社北京2月14日電／據科技日報報導，有一種病毒，就像微觀世界的超級變形金剛，能像魔術師一樣變換自己的形態：一會兒變成緊凑的球體，一會兒又拉伸成長長的絲狀結構——它就是甲流病毒！而這一切都是為了在複雜環境中更好地存活，逃避免疫系統的追捕，並不斷進化。



甲流病毒的這種“變身”能力，由美國國立衛生研究院（NIH）下屬國家過敏和傳染病研究所科學家發現，研究論文發表於最新一期《自然·微生物學》上。



在此以前，科學家有一個長久的困惑：為何一些甲流病毒顆粒會呈現為細長的絲狀，而不是更為常見的球形？要知道，製造這些絲狀結構需要消耗更多能量，但它們卻廣泛存在。



為瞭解開這個謎題，科學家開發了一種新方法，可以實時觀察並記錄流感病毒A的真實形態變化過程。



實驗結果簡直像是科幻小說中的情節：當面對不利條件時，比如抗病毒抗體的存在或者宿主細胞不兼容的情況下，甲流病毒會迅速變身。它的形狀根本不固定，而是隨著環境變化而動態調整——這與人們之前認為的“病毒形態由菌株決定”完全不同。



通過評估16種不同的病毒—細胞組合，科學家發現，病毒形態的變化趨勢，其實是可以預測的。更有趣的是，研究已表明，甲流病毒的絲狀結構其實就是它們的“隱形鬥篷”，有助於抵抗抗體的作用。現在，科學家正深入探究抗體是如何影響病毒形態及其感染效率的，並計劃進一步探索病毒突變對形態的影響。



不僅僅是甲流病毒，其他多種病毒如麻疹、埃博拉、尼帕、亨德拉以及呼吸道合胞病毒等，也採用了類似策略，通過變換不同的形態，顯著增加了自身的生存幾率。



這些發現不僅向人們揭示了病毒如何“奸猾”地應對環境挑戰，也為人們未來開發新的抗病毒治療方法提供了全新視角。



