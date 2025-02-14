一把油紙傘　撐起四百年詩意時光

2月11日，制傘師在為油紙傘上桐油。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月14日電／據新華社報導，“橫平竪直皆風骨，深淺均勻共進退。”



這是四川瀘州分水油紙傘的制傘要義，即傘骨要橫平竪直齊絲合縫，傘頂壓紙要深淺均勻，傘骨支撐要受力均勻，傘面塗油要厚薄均勻，傘柄上下要粗細均勻。



68歲的畢六福從小跟隨長輩學習制傘技藝，是分水油紙傘畢家第六代傳人，也是分水油紙傘製作技藝國家級非物質文化遺產代表性傳承人。



“分水油紙傘以瀘州本地盛產的桐油、楠竹、皮紙等作為原料，傘身輕便美觀，傘面詩畫兼備，既有實用性，又有藝術價值。”畢六福說，“一把油紙傘要經過鋸托、穿絞、糊紙、烤傘、上油等九十多道工序才能完成。”傘骨需選取3年以上的楠竹；石板印刷的原料是用灰面、白糖、鹽、醬油、醋、豆漿做成；一道工藝——“滿穿傘”，就要用五色絲線穿、渡2000多針……



傳統的制傘技藝是畢六福一生的堅守，探尋傳統技藝與現代設計相融合，是畢六福兒子畢原紳多年努力的方向。畢家父子攜手對油紙傘進行大膽地創新和改進，先後開發了加紗工藝油紙傘、無桐油味油紙傘等，卡通元素、熊貓元素和川劇元素等圖案被印上傘面，為歷史悠久的油紙傘注入了新活力。



在畢六福看來，傘不只是擋風遮雨的工具，還蘊藏著深刻的內涵。“‘傘’字上半部分是‘人’，下半部分是‘十’，代表著頂天立地的浩然正氣。我有責任把老祖先留給我們的寶貴傳統文化傳承好、發揚好。”



分水油紙傘作為瀘州市江陽區分水嶺鎮的民間工藝品，至今已有四百多年歷史，完整保持了桐油、石印傳統工藝，被譽為“中國民間傘藝的活化石”，2008年被列入第二批國家級非物質文化遺產名錄。2014年，分水油紙傘獲得國家地理標誌產品保護認證。