上海自貿區五大片區成立數據跨境服務中心

中評社北京2月14日電／據光明日報報導，上海在數據跨境流動便利化服務創新改革方面又邁出重要一步。為加快《中國（上海）自由貿易試驗區及臨港新片區數據出境管理清單（負面清單）（2024版）》落地，2月13日，上海自貿試驗區數據跨境服務中心授牌儀式暨首場數據出境負面清單政策解讀會在外高橋保稅區舉行。保稅區、陸家嘴、金橋、張江、世博等上海自貿試驗區五大片區同步成立數據跨境服務中心。各片區數據跨境服務中心將為企業提供數據跨境政策咨詢、常見問題解答、負面清單使用材料初步核驗等服務。



據悉，該《負面清單》涵蓋金融、航運、商貿三個領域數據，於近期正式對外公布。主要有五個亮點：明晰場景定義，“場景名稱”前置單列，便於企業直接對應場景並適用；細化重要數據特徵，幫助企業準確識別重要數據；突破通用出境規定的適用閾值，比如，商貿領域會員管理場景敏感個人信息出境安全評估閾值從1萬提升至100萬，有效降低企業數據出境合規成本；明確“先用後報”原則，不設置准入機制，企業在使用負面清單開展數據出境活動之日起，15個工作日內向所在地數據跨境服務中心提交負面清單使用材料即可；探索負面清單互認互用，北京等其他自貿區已發布的人工智能、生物醫藥、汽車、零售、民航等領域的數據出境負面清單，上海自貿試驗區及臨港新片區可參照執行，上海的負面清單也可復制到其他自貿區，形成數據出境全國“一盤棋”。