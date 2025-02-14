安徽全椒：正月十六“走太平”

2月13日，民俗文藝表演隊從全椒縣太平橋上經過（無人機照片）。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月14日電／據新華社報導，當日是農曆正月十六，安徽省滁州市全椒縣傳統民俗活動“走太平”拉開帷幕。巡游隊伍穿過太平橋，獻上精彩紛呈的民俗表演。