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安徽全椒：正月十六“走太平”
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2025-02-14 18:26:58
2月13日，民俗文藝表演隊從全椒縣太平橋上經過（無人機照片）。（圖片來源：新華社）
中評社北京2月14日電／據新華社報導，當日是農曆正月十六，安徽省滁州市全椒縣傳統民俗活動“走太平”拉開帷幕。巡游隊伍穿過太平橋，獻上精彩紛呈的民俗表演。
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