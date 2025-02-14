央行：擇機調整優化貨幣政策力度和節奏

中評社北京2月14日電／據人民日報報導，中國人民銀行發布的《2024年第四季度中國貨幣政策執行報告》顯示，去年，中國穩健的貨幣政策靈活適度、精準有效，加大逆周期調節力度，支持實體經濟回升向好和金融市場穩定運行。



2024年，金融總量合理增長，年末社會融資規模存量、廣義貨幣（M2）同比分別增長8.0%和7.3%，人民幣貸款餘額255.7萬億元；貸款利率明顯下行，12月新發放企業貸款和個人住房貸款利率同比分別下降約40個和90個基點；信貸結構不斷優化，年末專精特新企業貸款、普惠小微貸款同比分別增長13.0%和14.6%，繼續高於全部貸款增速；人民幣對一籃子貨幣有所升值，年末中國外匯交易中心（CFETS）人民幣匯率指數較上年末上漲4.2%。



報告提出，下階段，中國人民銀行將平衡好短期和長期等關係，提高宏觀調控的前瞻性、針對性、有效性，促進經濟穩定增長。實施好適度寬鬆的貨幣政策，擇機調整優化政策力度和節奏，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。把促進物價合理回升作為把握貨幣政策的重要考量，推動物價保持在合理水平。強化央行政策利率引導，完善市場化利率形成傳導機制，推動企業融資和居民信貸成本下降。發揮好貨幣政策工具總量和結構雙重功能，堅持聚焦重點、合理適度、有進有退，優化工具體系，持續做好金融“五篇大文章”，進一步加大對科技創新、促進消費的金融支持力度。