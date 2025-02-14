百億大片背後：從《哪吒2》看動漫產業

中評社北京2月14日電／據新華社報導，今年電影春節檔，動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》）表現亮眼，票房突破100億元大關，不僅登頂中國電影票房榜，還進入了全球影史票房榜前20名。現象級電影背後，一批產業鏈上下游的“小而美”公司正在以集群的方式崛起，並形成了一個個動漫產業高地。



位於上海市嘉定區南翔鎮的環球ACG產業基地，外表看起來是普通的辦公樓園區，其實這裡聚集著200多家動漫產業鏈各環節的企業。



“上下樓就是上下游”，基地的多家企業都參與到了《哪吒2》製作過程中，上海紅鯉文化傳播有限公司就是其中之一。“我們製作的其中兩個場次，涉及大量的山景和鳥群，製作過程中單單是山中雲的特效方案和渲染就用時一年半。相比《哪吒1》，第二部在畫面呈現上不斷提升的特效技術，讓視覺效果更加震撼。”該公司項目管理部項目負責人於志新說。



“希望通過《哪吒2》，大家能更有信心堅持做中國的動畫電影，不僅能夠帶動票房經濟，也能讓中國文化題材的故事走向世界。”於志新介紹，目前紅鯉動畫已經緊鑼密鼓進入了另一部歷史題材的動畫電影的製作之中。



瑞雲科技在《哪吒2》的電影製作過程中主要負責整體雲渲染工作，今年春節檔的六部大片都使用了該企業的雲渲染技術與服務。



動畫電影中的渲染，即是通過計算機算法，將三維數字場景轉換成二維影像的計算處理過程，渲染質量在很大程度上影響了成片的視覺效果。在視效上精益求精的《哪吒2》，其渲染工作量，可以用“艱巨”來形容。



“傳統的本地渲染方式，受限於硬件設備的性能和數量，在面對《哪吒2》這樣大規模、高複雜度的特效場景時，顯得力不從心。”瑞雲渲染華東區業務負責人周健方說，製作電影時，高複雜度畫面（如粒子特效、爆炸場景）對渲染精度和計算量要求極高，單幀畫面可能需要高性能服務器連續渲染10小時以上。尤其涉及大規模動態粒子或流體模擬時，渲染時長和硬件負載會進一步成倍增加。