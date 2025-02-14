河南：跟進督促　壓實責任　護航春耕春管

中評社北京2月14日電／據中國紀檢監察報報導，近日，河南省中牟縣紀委監委在該縣南部某村檢查時，群眾反映部分機井損壞後多次報告，卻一直無人維修。正值春耕備耕關鍵時期，檢查組現場瞭解情況後，當天向鎮黨委反饋，督促改進作風，查清症結，立行立改。該鎮黨委隨即安排人員實地查看，組織力量抓緊維修，並舉一反三、摸排全鎮情況，推動問題全面整改。目前，“問題機井”已恢復正常。



作為傳統的農業大縣，中牟今年現有小麥播種面積近23萬畝。圍繞保障春耕生產、築牢糧食安全基礎，中牟縣紀委監委採取“室組地＋村級紀檢委員”聯動模式，緊盯農業生產設施運行、惠農政策落實、涉農補助發放、物資保供、農技服務等情況，深入田間地頭、農業產業基地以及農業企業、農村合作社等地，通過實地查看、調閱資料、暗訪群眾等方式，摸排職能部門是否存在形式主義、官僚主義以及不作為、慢作為等問題。



為提升監督治理綜合效能，中牟縣紀委監委建立“雙向交辦、雙向督促”機制。對群眾反映、檢查發現的問題，向相關單位黨組織反饋，督促主動履職、立行立改；同步將有關問題反饋縣直行業監管部門，壓實監管責任，督促對機井、變壓器等農田生產設施進行全面排查，保障春耕順利進行。同時，成立“回頭看”檢查組，對整改情況及時開展再檢查5次，確保問題真處理、真解決。截至目前，已發現並推動解決問題25個。



“監督保障農業生產是護航鄉村振興的重要工作，我們將立足縣域特點，聚焦‘三農’領域重大資金、重點項目、重要環節，跟進監督、深化整治，為鄉村全面振興提供堅強保障。”該縣紀委監委主要負責人表示。