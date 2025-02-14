人工智能助力新模型實時監測全球珊瑚礁狀況

中評社北京2月14日電／據新華社報導，南澳大利亞大學等機構的研究人員借助人工智能，開發出一個可對全球珊瑚礁進行實時監測的模型，以實現早期干預，減緩氣候變化對珊瑚礁的危害。該研究結果日前發表在新一期學術期刊《電子學》上。



珊瑚礁作為世界上最脆弱的海洋生態系統，正以驚人的速度在全球範圍內消亡。過去兩年中，全球75%的珊瑚礁經歷了會導致白化的高溫威脅。澳大利亞大堡礁是世界上最大的珊瑚礁群。2016年以來，大堡礁因嚴重的白化事件而遭到破壞，而珊瑚“殺手”棘冠海星數量暴增和沿海開發又加劇了這一情況。



目前雖然有一些獨立模型可分析珊瑚礁健康方面的數據，但這些數據並未被整合且彼此孤立，研究人員要瞭解全球珊瑚礁全貌或進行大規模實時分析具有一定挑戰。



南澳大利亞大學等機構的研究人員借助人工智能，並結合遙感技術、機器學習和地理信息系統等技術開發出一個新模型，可將影響珊瑚礁的所有因素整合起來，以進行實時全球監測。相關水下視頻和照片、衛星圖像、文本文件和時間傳感器數據等都將被提取並顯示在統一的中央儀表盤，通過實時集中這些信息生成有助於保護珊瑚礁工作的預測模型，從而實現更早干預。



研究人員表示，通過新模型可關注包括大堡礁在內的珊瑚礁白化嚴重程度及其隨時間的變化趨勢、監測棘冠海星種群數量和捕食風險、以及幼年珊瑚水平並評估珊瑚魚的豐度和多樣性等。