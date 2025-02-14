墨西哥城：文化碰撞的悲喜劇

俯瞰墨西哥米卻肯州首府莫雷利亞。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月14日電／據新華社報導，伫立在阿胡斯科山的觀景台上，俯瞰著夜幕籠罩下的墨西哥城。千萬盞燈火，恰似墜落山谷的星子，在深沉夜色中編織出微微顫動的光網。這座古老的城市，宛如一塊被反復塗抹的文明畫布，阿茲特克人的熱血、西班牙人的鐵蹄以及混血文明的淚水，在其上層層堆叠，交織成此刻的混沌與絢爛。風從山谷深處吹來，攜著墨西哥玉米餅焦香的氣息，混著馬里亞奇樂隊如泣如訴的嗚咽，以及500多年前那場文明激烈碰撞遺留下的隱隱餘痛，鑽進我的鼻腔、我的耳朵，直擊心底。



在墨西哥城的中軸線上有一座名為“三種文化”的廣場，不記得多少個周末的黃昏，我在此徜徉。16世紀的殖民教堂，帶著幾分傲慢的姿態，穩穩踩在阿茲特克金字塔的廢墟之上，外交部大樓冰冷的玻璃窗墻，不動聲色地映照著眼前這一切。西班牙征服者埃爾南·科爾特斯與阿茲特克末代君王庫奧特莫克曾經的激烈對峙，被清晰地鐫刻在教堂的石碑上：“這並非勝利，亦非失敗，而是一個混血民族痛苦誕生的見證。”



我親手撫摸過那塊石碑，古西班牙語的字母棱角分明，宛如尚未愈合的刀疤。墨西哥好友胡安低聲對我感慨道：“我們的血管裡流淌著征服者的血液，骨頭裡卻深刻著阿茲特克的古老圖騰。”他指著廣場上嬉笑玩耍的孩童，他們有著小麥色的健康肌膚，印第安人深邃迷人的眼窩，卻又頂著一頭西班牙式的卷曲頭髮。



一群鴿子輕盈地掠過教堂的尖頂，哨聲陣陣，寥寥幾位遊客在斷壁殘垣中穿行，沉默不語。橙黃的暮色漸漸籠罩，將殖民時代精美的石雕、阿茲特克文明的斷壁殘柱以及現代化的大廈糅合在一起，形成衝突而又獨特的剪影。三種截然不同的文化，在此相互撕扯、彼此交融，最終凝固成了墨西哥人靈魂深處的底色——那是一種驕傲中夾雜著屈辱，或是屈辱中又透著驕傲的複雜情感。



九成的墨西哥人是印歐混血。在與他們的日常交往中，時常會感到，殖民留下的精神傷口從未真正愈合。首都特區聖安赫爾區鋪滿鵝卵石的蜿蜒小巷裡，我曾邂逅一位製作黑曜石面具的老匠人。他的手指布滿歲月的裂痕，卻能憑借著精湛的技藝，將堅硬無比的火山岩雕琢出羽毛般的輕盈質感。“西班牙人燒毀了我們的典籍，卻無法燒毀石頭的記憶。”他緩緩舉起一面鑲嵌著綠鬆石的面具，奎扎爾科亞特爾神的羽蛇形象，在光影交錯中仿佛再次復活。“每鑿下一刀，我都能聽見祖先在我耳邊輕語：不要忘卻你古老的血脈。”