台灣青年：“大陸的製造業水平非常頂尖”

中評社北京2月14日電／據新華社報導，智能機械臂靈活揮舞、數百台機器人自動運轉、壓鑄設備一體成型……北京小米汽車工廠一派繁忙景象，引來參觀者連連贊嘆。



13日上午，來自台灣“大九學堂”的近40名青年走進位於北京經濟技術開發區的小米汽車工廠，感受前沿科技、智能製造的魅力。



“工廠的自動化和智能製造水平，令人印象深刻。”台灣政治大學學生張朝宣說，小米汽車工廠車身車間綜合自動化率高達91%，供應鏈實現數字聯動，每76秒就可以下線一台新車，“大陸的製造業水平真的是非常頂尖！”



小米汽車工廠占地超過70萬平方米，是一座機器人無處不在、高度自動化的智能工廠。“工廠處處彰顯科技魅力。”台灣大學學生洪睿廷說，廠區生產線劃分明確，工藝先進，生產出的電動車性價比非常高，“希望台灣可以早日引進小米電動車”。



除了工廠，台灣青年還前往小米汽車體驗中心，瞭解車輛製造流程和工藝，並試駕小米汽車。展廳裡，璀璨洋紅、霞光紫、橄欖綠、寒武岩灰等各色小米SU7電動車一一展示。張朝宣說，體驗後，他的整體感受是“設計感強”，車輛設計充滿巧思，還有很多人性化的細節。



台灣青年當日還前往兩岸科創中心，瞭解兩岸經貿科技交流合作情況。在展示大廳，除了常規的圖文視頻介紹資料，會跳舞的機器人、會互動的機器狗、會下棋的AI也吸引了台灣青年的目光。