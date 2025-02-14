【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
第3頁
】
探訪徽州古村裡的魚燈盛宴
http://www.CRNTT.com
2025-02-14 18:25:01
2月8日，村民在安徽省黃山市歙縣溪頭鎮汪滿田村製作魚燈。（圖片來源：新華社）
中評社北京2月14日電／據新華社報導，嬉魚燈是安徽省黃山市歙縣溪頭鎮汪滿田村傳統民俗之一。
每年元宵節前後，當地村民都會自發組織盛大的魚燈會，帶著“平平安安、年年有餘”的美好祝願，巡游祈福。
從製作到排練，再到嬉魚燈，村民盡心盡力，演繹大山深處風情，吸引各地遊客前來觀賞。
【 第1頁
第2頁
第3頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
中評鏡頭：嶺南瀛洲 未被現代化驚擾的長詩
(2025-02-12 00:38:33)
徽州古建的守望與新生
(2024-02-03 10:37:29)
徽州古建的守望與新生
(2024-02-02 12:06:03)
網評：讓古舊村落“活”起來“美”起來
(2023-03-25 17:22:00)
守護古村新韵 牽住綿長鄉愁
(2022-06-20 10:29:07)
探尋徽州古建築的抗災“密碼”
(2021-10-25 12:00:17)
600年古村落煥發新活力（圖）
(2021-05-12 11:28:19)
廣州900年古村迎來熱鬧粵劇墟
(2021-01-25 16:10:05)
千年“絲綢之源”古村落展新容（圖）
(2020-05-14 13:54:17)
台灣媒體客家古村落尋源：“永遠一家人”
(2018-05-17 08:57:23)