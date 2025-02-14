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探訪徽州古村裡的魚燈盛宴
http://www.CRNTT.com   2025-02-14 18:25:01


2月8日，村民在安徽省黃山市歙縣溪頭鎮汪滿田村製作魚燈。（圖片來源：新華社）
　　中評社北京2月14日電／據新華社報導，嬉魚燈是安徽省黃山市歙縣溪頭鎮汪滿田村傳統民俗之一。

  每年元宵節前後，當地村民都會自發組織盛大的魚燈會，帶著“平平安安、年年有餘”的美好祝願，巡游祈福。

  從製作到排練，再到嬉魚燈，村民盡心盡力，演繹大山深處風情，吸引各地遊客前來觀賞。 


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