】 【打 印】 
【 第1頁 第2頁 第3頁 】 
瑞士萬國宮舉辦迎新春慶祝活動
http://www.CRNTT.com   2025-02-14 18:21:05


2月12日，在瑞士日內瓦萬國宮，孩子們在迎新春慶祝活動上表演。（圖片來源：新華社）
　　中評社北京2月14日電／據新華社報導，中國常駐瑞士日內瓦代表團、中國常駐世界貿易組織代表團和聯合國日內瓦辦事處12日在日內瓦萬國宮共同舉辦迎新春、鬧元宵活動。 


【 第1頁 第2頁 第3頁 】　


掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：