瑞士萬國宮舉辦迎新春慶祝活動

2月12日，在瑞士日內瓦萬國宮，孩子們在迎新春慶祝活動上表演。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月14日電／據新華社報導，中國常駐瑞士日內瓦代表團、中國常駐世界貿易組織代表團和聯合國日內瓦辦事處12日在日內瓦萬國宮共同舉辦迎新春、鬧元宵活動。