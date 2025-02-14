文明的遗迹：雪落紅山5000年

10月30日，參觀者在拍攝紅山文化展品“玉豬龍”。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月14日電／據新華社報導，凌晨的101國道光影閃爍，車窗外，大雪覆蓋的遼西平原安詳靜謐。大雪是自然寫給新春的信箋。



2025年春節前，公路上擠滿徹夜不停的車輛和思鄉急切的游子。車輪碾過冰殼的脆響驚起寒鴉，黑色翅影掠過處，忽見渾圓山丘自雪原隆起——牛河梁到了。



是了，車已路過紅山文化牛河梁遺址博物館附近。車開到這裡，我知道家已經不遠了。



風卷著雪粒沿著大地丘陵間的公路游走，恍若5000年前的篝火仍在吞吐呼吸。那遠處的紅山遺跡，到底是物理的坐標又或是心靈的坐標？



文明的遺跡在現實中沉睡，又在時空中逐漸蘇醒。



在距今約5000至5800年前的今遼西和內蒙古東部地區，生活著被稱為“紅山先民”的史前居民。紅山文化因1935年在內蒙古赤峰市郊區紅山後發現而得名，以紅地黑彩陶器和壓印之字紋陶器為顯著特點，擁有大量大型打制、磨制的石農具和用於切割刮削的細石器工具。紅山先民以玉為媒，構築起迄今發現的東方最早的禮制體系。



玉豬龍、勾雲佩、桂葉形雙孔刀石、勾連紋的墻壁殘塊……這些零散的文明碎片拼凑出先民的生存圖景：他們春種粟黍於台地，秋收於半坡聚落，以石犁翻開東亞最早的農耕記憶，用篝火炙烤陶罐裡沸騰的氏族傳承。



我國考古界曾認為，紅山文化是在黃河流域仰韶文化影響下發展起來的。上世紀70年代以來，考古工作者又發現了眾多紅山文化建築遺址和墓葬遺址，發掘出大批陶塑女像、特異型式的彩陶器，以及龍形、龜形、鳥形、蟬形等玉器。這些新的發現使考古界開始重新審視、探討紅山文化的淵源和地位。