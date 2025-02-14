陝西：標本兼治　推動醫療領域健康有序發展

中評社北京2月14日電／據中國紀檢監察報報導，2024年，陝西省紀檢監察機關開展醫療領域腐敗問題整治，錨定過度檢查、過度用藥、過度使用高值耗材、內外勾結欺詐騙保、借學術講座推銷藥品器械、檢查檢驗結果互認難等問題，堅持查改治一體發力，推動醫療領域健康有序發展。



針對醫療衛生系統存在的頑瘴痼疾，陝西省各級紀檢監察機關把查辦案件作為最有力的監督，緊盯“關鍵少數”和關鍵崗位，嚴肅查處了陝西省衛生健康委員會原主任劉某某、西安市紅會醫院原麻醉部主任董某某、漢中市中心醫院藥劑科集體收受藥品供應商好處費案、西安市胸科醫院原黨委副書記、院長李某某等案件。



堅持標本兼治、系統施治，陝西省紀委監委著力發現和解決案件背後的制度建設薄弱點、權力運行風險點、監督管理空白點，持續深化源頭治理，補齊制度短板和堵塞監管漏洞。針對過度診療、醫保基金違規使用、醫藥代表管理不規範等問題，省紀委監委推動省衛生健康委聯合相關成員單位，分類梳理問題、查找症結，完善政策制度體系。省衛生健康委等部門圍繞醫藥衛生行業治理，修訂相關工作制度19項，指導各級醫療機構新建和完善制度規範1373項，進一步織密制度籠子。



針對群眾反映強烈的醫院過度檢查、重復檢查、看病流程重復繁瑣等突出問題，全省各級紀檢監察機關結合本地實際，緊盯群眾就醫痛點難點，下沉公立醫院實地調研、現場監督，推動醫療機構“檢查檢驗結果互認”工作落地見效，以精準監督推動解決民生訴求。寶雞市紀委監委向市衛健委制發紀檢監察建議書，督促市衛健委向下傳導壓力，深入開展“改善就醫感受提升患者體驗”活動，推動全市41家醫療機構99項檢驗項目納入全省醫學檢驗互認範圍。陝西省紀委監委督促省衛生健康委持續推進醫療機構檢查檢驗結果互認，全省414家醫療機構的438個臨床實驗室納入互認範圍。截至2024年年底，全省檢查檢驗結果互認項目已達147項。



陝西省紀委監委著力做好案件查辦“後半篇文章”，扎實開展以案促改促治工作。指導省衛生健康委召開全省衛生健康系統警示教育會，省市縣鄉四級1萬餘人以現場聆聽、視頻觀看等形式參加，強化以案為鑒、以案示警。會上通報了近三年醫療領域5起嚴重違紀違法典型案件，通過以案說德、以案說紀、以案說法、以案說責，讓黨員幹部受警醒、明底線、知敬畏。西安、安康等市紀委監委針對醫療領域典型案件，加強同級同類人員警示教育，以“身邊案”警示“身邊人”，推動各級黨委（黨組）切實履行全面從嚴治黨主體責任，壓實職能部門監管責任。此外，各地紀檢監察機關對發現的苗頭性傾向性問題及時咬耳扯袖、紅臉出汗，對“關鍵少數”和關鍵崗位負責人及各專業學科帶頭人予以督促提醒，加強紀律教育和紀法解讀，不斷涵養醫療領域清風正氣。