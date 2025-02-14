金飾價格上漲　多方提示黃金交易風險

中評社北京2月14日電／據新華社報導，在2024年上漲超27%後，國內金價2025年繼續攀升，頻頻刷新歷史新高。近日，周大福等品牌金店的足金飾品報價達每克873元，較1月1日每克799元的報價上漲74元，今年以來的累計漲幅超過9%。業內人士表示，無論是黃金消費還是黃金投資，消費者都要根據自身需求和預算選擇。