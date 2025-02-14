中央紀委國家監委規範中管高校聯合審查工作

中評社北京2月14日電／據中國紀檢監察報報導，近日，中央紀委國家監委印發《關於加強中管高校紀檢監察機構與地方紀委監委聯合審查調查工作的指導意見》（下稱《意見》），通過加強對聯合審查調查工作的領導指導，明確各責任主體職責任務，優化審批程序和工作流程，形成科學規範、協同高效、運行有力的聯合審查調查制度機制，不斷提升中管高校紀檢監察機構執紀執法能力水平。



二十屆中央紀委四次全會對一刻不停懲治腐敗作出重要部署，其中高校是重點領域。“《意見》深入貫徹習近平總書記關於黨的自我革命的重要思想，在中央紀委常委會領導下，發揮組織和系統優勢，堅持‘室組地校’貫通聯動，切實加強中管高校反腐敗工作，著力鏟除腐敗滋生的土壤和條件，為加快建設中國特色、世界一流大學提供堅強保障。”中央紀委國家監委第二監督檢查室有關負責同志介紹說。



《意見》明確了各責任主體的領導指導責任。中央紀委國家監委加強統籌領導，中央紀委國家監委對口聯繫中管高校和相關地方紀檢監察工作的部門督促指導中管高校所在地的省（直轄市）紀委監委、中管高校紀檢監察機構認真落實聯合審查調查制度機制，有針對性地加強工作協調、監督檢查。同時，要求省級紀委監委加強日常領導，中央紀委國家監委駐有關部門紀檢監察組協助做好相關工作。



近年來，中管高校紀檢監察機構持續完善“校地”聯合辦案機制，著力破解查處涉嫌職務犯罪案件力量有限、經驗不足等突出問題，形成反腐敗強大合力。此次印發的《意見》將這一實踐成果制度化、長效化，對聯合審查調查的範圍和條件、啟動、實施、審理、處分和移送檢察機關等全流程辦案程序作出具體規範。



《意見》明確，中管高校管理範圍內的公職人員涉嫌職務犯罪的，由中管高校紀檢監察機構與地方紀委監委對其涉嫌違紀和職務違法、職務犯罪問題聯合審查調查。擬聯合審查調查的，原則上中管高校紀檢監察機構應當已經初步核實或者立案審查調查，掌握相關公職人員涉嫌職務犯罪的部分事實及證據。



對於聯合審查調查組的組建，《意見》指出，聯合審查調查組以地方紀委監委工作力量為主，中管高校紀檢監察機構派員參加。記者注意到，在聯合審查調查組中，中管高校紀檢監察機構人員將全面參與內審、外查、綜合各項工作。