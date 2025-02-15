2月14日外交部例行記者會全文

外交部記者會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京2月15日電（記者 海涵）外交部發言人郭嘉昆2月14日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是記者會全文：



總台CGTN記者：哈爾濱第九屆亞洲冬季運動會已進入尾聲，作為亞冬會歷史上參賽人數最多、規模最大的一屆，本屆賽會贏得各方廣泛贊譽。正如亞奧理事會主席辛格所說，本屆亞冬會不僅為亞洲冰雪運動員搭建舞台，也成為亞洲各方交流的平台。請問發言人對此有何評論？



郭嘉昆：第九屆哈爾濱亞冬會即將圓滿落幕，但“冰雪同夢、亞洲同心”的火種不會熄滅，和平、發展、友誼的共同願望和追求將繼續傳承，亞冬會歷史上也將留下深刻的“爾濱”印記。



本屆亞冬會上，運動健兒們同場競技，相互尊重、彼此鼓勵，生動詮釋著體育促和平、促團結、促包容的理念。柬埔寨、沙特等國首次派團參賽，讓冰雪運動不再局限於高緯度國家，冰雪經濟正在成為新的增長點。在賽場上，我們看到了一個人就是一個代表團的約旦運動員，還有逐夢北京冬奧會、又來到哈爾濱亞冬會的泰國運動員。來自34個國家和地區的1200多名體育健兒齊聚哈爾濱，實現了亞洲冰雪運動大家庭的再次擴容，也讓亞洲團結友誼的主旋律更加響亮。



“永遠向前”是亞奧理事會的格言。中方願同亞洲國家和國際社會一道，推動國際奧林匹克事業不斷向前發展，為構建人類命運共同體作出更大貢獻。



路透社記者：美國總統特朗普稱，美方將自今年起增加對印度的軍售，最終計劃向印方提供F－35戰鬥機。外交部對此有何評論？



郭嘉昆：國家間發展關係、開展合作，不要拿中國說事，更不能借機鼓動集團政治和陣營對抗。亞太地區是和平發展的高地，不是地緣博弈的棋局。拼凑封閉排他的“小圈子”，搞集團政治和陣營對抗，不會帶來安全，不利於亞太和世界的和平與穩定。