外交部：中國的國防費公開透明、合理適度

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京2月15日電（記者 海涵）外交部發言人郭嘉昆2月14日在例行記者會上答問時指出，中國的國防費公開透明、合理適度。與美國等軍事大國相比，中國的國防支出不論是占國內生產總值的比重、占國家財政支出的比重，還是國民人均國防支出、軍人人均國防支出等都是比較低的。



有記者問，美國總統特朗普昨天表示，他計劃同中國和俄羅斯的領導人會面討論削減軍備特別是核武器問題。他還表示，希在會晤中提議將三國的國防預算削減一半。中方是否願同俄美開展核談判？三國是否可能同意削減國防預算？



郭嘉昆表示，全世界公認美國、俄羅斯擁有超過全球90%的核武器。核裁軍必須遵循“維護全球戰略穩定”和“各國安全不受減損”等基本原則，美俄作為擁有最大核武庫的國家，理應切實履行核裁軍特殊、優先責任，進一步大幅、實質削減核武庫，為其他核武器國家加入核裁軍進程創造必要條件。國際社會對此早有共識。



郭嘉昆說，中國式現代化是走和平發展道路的現代化。中國奉行不首先使用核武器政策，堅持自衛防禦核戰略，始終將自身核力量維持在國家安全需要的最低水平，不與任何國家搞軍備競賽。中方願與各方一道，堅定支持以聯合國為核心的多邊軍控機制，為維護國際和平與安全作出貢獻。



關於軍費問題，郭嘉昆強調，2024年，美國軍費開支占全球軍費40%，是世界第一軍費大國，超過排在其後8個國家的軍費總和。美國2025財年國防授權法案進一步將軍費支出提升至約8950億美元。美方倡導“美國優先”，就應該在削減軍費方面優先作出表率。



郭嘉昆指出，中國的國防費公開透明、合理適度。與美國等軍事大國相比，中國的國防支出不論是占國內生產總值的比重、占國家財政支出的比重，還是國民人均國防支出、軍人人均國防支出等都是比較低的。中國堅持走和平發展道路，堅定奉行防禦性國防政策，始終是動蕩世界的穩定器、國際安全的正能量、維護和平的行動派。事實已經並將繼續證明，中國有限的國防支出完全是捍衛國家主權、安全和發展利益的需要，是維護世界和平的需要。