哈馬斯稱將如期釋放下一批以方人員

中評社北京2月14日電／據央視新聞：巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）13日表示，將繼續執行加沙地帶停火協議，按照時間表於15日釋放下一批以色列方面被扣押人員。



哈馬斯10日宣布推遲釋放下一批以方人員，理由是以方未兌現允許帳篷等物資運入加沙地帶等停火協議條款。哈馬斯同時表示，提前五天宣布這一決定，意在給斡旋方留出足夠時間向以方施壓。



哈馬斯13日發表聲明稱，就向加沙地帶運入更多預制房屋、帳篷、藥品、燃料以及清理廢墟的重型設備，哈馬斯代表團在埃及首都開羅與埃方會談，並與卡塔爾方面溝通。斡旋方承諾“清除一切（阻礙協議執行的）障礙”，“相應地，哈馬斯重申，願執行所簽協議，包括在指定時間交換在押人員”。



埃及開羅新聞電視台播出的畫面顯示，運送預制房屋和推土機的卡車停在拉法口岸埃及一側。報導說，卡車在接受以方檢查後將開入加沙地帶。



哈馬斯定於15日釋放三名以方人員。



哈馬斯2023年10月7日自加沙地帶向以色列境內目標發動突襲，導致大約1200名以色列人死亡，另有逾200人被扣押。以色列隨後對加沙地帶採取大規模軍事行動，導致巴勒斯坦方面重大人員傷亡。在被哈馬斯扣押的以方人員中，部分在2023年11月巴以短暫停火期間獲釋，另有少量在以軍行動中獲救。

