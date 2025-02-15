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外交部：國家間發展關係不要拿中國說事
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2025-02-15 00:46:05
外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝）
中評社北京2月15日電（記者 海涵）美國總統特朗普稱，美方將自今年起增加對印度的軍售，最終計劃向印方提供F－35戰鬥機。外交部發言人郭嘉昆14日在例行記者會上就此表示，國家間發展關係、開展合作，不要拿中國說事，更不能借機鼓動集團政治和陣營對抗。亞太地區是和平發展的高地，不是地緣博弈的棋局。拼凑封閉排他的“小圈子”，搞集團政治和陣營對抗，不會帶來安全，不利於亞太和世界的和平與穩定。
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