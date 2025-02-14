】 【打 印】 
國家口岸管理辦公室宋立強接受審查調查
http://www.CRNTT.com   2025-02-14 17:50:13


　　中評社北京2月14日電／據央視新聞報導，國家口岸管理辦公室原常務副主任宋立強涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受中央紀委國家監委駐海關總署紀檢監察組紀律審查和山東省德州市監察委員會監察調查。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：