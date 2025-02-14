【
大
中
小
】 【
打 印
】
國家口岸管理辦公室宋立強接受審查調查
http://www.CRNTT.com
2025-02-14 17:50:13
中評社北京2月14日電／據央視新聞報導，國家口岸管理辦公室原常務副主任宋立強涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受中央紀委國家監委駐海關總署紀檢監察組紀律審查和山東省德州市監察委員會監察調查。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
中國農業發展銀行湖南分行張鬆柏被開除黨籍
(2025-02-14 17:49:18)
國家開發銀行原副行長李吉平受賄案一審開庭
(2025-02-14 17:48:15)
貴州政協民族與宗教委員會原主任被判11年
(2025-02-14 12:34:33)
湖北農業農村廳黨組成員楊遙接受紀律審查
(2025-02-14 12:33:48)
以信訪資源賦能監督辦案
(2025-02-12 11:46:26)
江西省人大常委會原委員鐘志生被雙開
(2025-02-12 11:45:43)
中國遠洋海運集團黨組領導幹部隋軍接受調查
(2025-02-12 11:43:28)
寶山鋼鐵股份有限公司原黨委胡宏接受調查
(2025-02-12 11:42:52)
聚焦深化醫療服務價格改革跟進監督
(2025-02-12 11:42:10)