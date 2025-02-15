蕭旭岑：馬英九今年擬訪陸祭拜孔子

蕭旭岑在北京建國飯店接受媒體採訪（中評社 柯晗燕攝） 中評社北京2月15日電（助理記者 柯晗燕）2月14日上午，馬英九基金會執行長蕭旭岑在北京建國飯店接受兩岸媒體聯合採訪，透露馬英九今年還將繼續赴陸參訪，表示馬英九率隊訪陸的正面效果不可替代。同時，他也指出，今年會考慮各個方面進行安排規劃，比如祭拜兩岸人民共同尊崇的至聖先師孔子。



蕭旭岑帶領“大九學堂”40多名師生在北京進行為期五天訪問，14日上午結束參訪行程，隨後搭機離京返台。面對媒體好奇13日脫團原因，蕭旭岑澄清，未能現身的原因是因為前往北京大學與清華大學進行交流，商討進一步合作事宜，行程緊凑導致無法完全跟上參訪團步伐。他表示，馬英九基金會與兩所高校互動良好，希望能夠進一步推動兩岸青年學子交流。



蕭旭岑進一步回應媒體提問，表示此次訪陸主要目的是促進青年交流，目前尚未商討關於新加坡“習馬會”10周年、抗戰勝利80周年等紀念活動的相關事宜，因新年剛開始，與各個時間節點尚有距離，因此暫時還未進行相關的規劃。



對於外界對馬英九再度訪問大陸的期待，蕭旭岑確認馬英九今年會再訪陸。他表示，馬英九帶隊的效果對兩岸交流的正面影響是不可替代的。基金會希望馬英九至少每年能訪陸一次到兩次，今年會考慮各個方面進行安排規劃，比如祭拜兩岸人民共同尊崇的至聖先師孔子。



此外，蕭旭岑還表示，兩岸的雙向、多面交流很重要，呼籲民進黨“不應再用疫情當借口，應當鬆綁”。他表示，今年馬英九基金會不僅會繼續邀請大陸青年團體訪台，還希望能夠邀請大陸各領域的智庫、文化屆等學者赴台交流，同時希望民進黨應該讓各個領域、各個專業的大陸民眾乃至觀光遊客都能到訪台灣。蕭旭岑表示，“從民間觀光到一般性的交流，再到專業特定領域的交流，對兩岸都是刻不容緩的。”