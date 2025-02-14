中國農業發展銀行湖南分行張鬆柏被開除黨籍

中評社北京2月14日電／據中央紀委國家監委網報導，日前，經中央紀委國家監委批准，中央紀委國家監委駐中國農業發展銀行紀檢監察組、湖北省孝感市監委對中國農業發展銀行湖南省分行原黨委委員、副行長張鬆柏嚴重違紀違法問題進行紀律審查和監察調查。



經查，張鬆柏身為黨員領導幹部，喪失理想信念，背棄初心使命，嚴重違反中央八項規定精神，違規收受禮品禮金，長期借用管理服務對象車輛；違背組織原則，隱瞞不報房產，在工作調動中違規為他人謀取利益；棄守廉潔底線，大肆違規收受禮品禮金；違反工作紀律，在信貸工作中不正確履行職責；權力觀異化，既想當官又想發財，“靠金融吃金融”，熱衷為不法商人站台，利用職務便利或職權地位形成的便利條件，為他人在信貸業務、承攬項目、工作調動等方面謀取利益，並非法收受巨額財物。



張鬆柏嚴重違反黨的組織紀律、廉潔紀律、工作紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大乃至黨的十九大、二十大後仍不收斂、不收手、不知止，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中國農業發展銀行黨委研究，決定給予張鬆柏開除黨籍處分；經中央紀委國家監委駐中國農業發展銀行紀檢監察組研究，決定取消其享受的退休待遇；收繳其違紀違法所得。湖北省孝感市監委將其涉嫌職務犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。