中評深度：陳雲松論理論創新與話語構建

南京大學黨委副書記陳云松主持“哲學社會科學期刊高質量發展研討會”（中評社 林艷攝） 中評社北京2月17日電（記者 林艶）由南京大學主辦的“哲學社會科學期刊高質量發展研討會”去年12月28日舉行，來自全國近200家哲學社會科學期刊的近300名代表參會。期間，南京大學黨委副書記陳雲松接受中評社記者採訪，就哲學社會科學期刊在推動構建中國自主知識體系進程中的獨特作用、如何塑造理論自信和推動理論創新、智庫在塑造話語權方面的角色、人工智能給人文社會科學帶來的機遇與挑戰、南大在AI及大數據的學科融合方面的探索實踐經驗等問題展開詳細解答。他指出，哲學社會科學期刊是在築牢理論體系大廈的同時，充分展現對話體系，真正實現理論體系與話語體系的有機結合。



陳雲松表示，理論自信是一個國家經濟社會發展的精神支柱、信仰支撐和動力源泉，關乎著一個民族的自尊心、自信心和自豪感，是一個國家尊嚴和實力的集中展現。哲學社會科學期刊是踐行理論自信的重要載體，在理論創新中扮演著不可替代的重要作用。他指出，哲學社會科學期刊作為中國自主知識體系建構的主要載體、重要參與者與基礎設施，在推動中國自主知識體系構建，服務國家戰略需求上發揮了獨特的作用和價值。



陳雲松認為，中國的哲學社會科學學術話語體系是以當代中國建設、改革與發展作為實踐基礎，從總體上看是圍繞建設和發展中國特色社會主義這個實踐課題，來確立理論主題、建構科學體系，而不是從理論到理論，不是以抽象的前提為基點進行邏輯推論，更不是虛設問題、以所謂的科研方法體系進行學術的“問題空轉”。因此，中國哲學社會科學學術話語為中國自主知識體系的建構提供了依據，避免走向一味盲目地簡單套用西方的範疇、理念與結論的歧途。



陳雲松指出，打造中國學術話語體系的過程，是不斷推出新概念、新範疇、新表述的過程，是不斷進行創造性和創新性的科學概括和理論升華的過程，這實際上正是理論創造的基本途徑。他也認為，智庫作為國家軟實力的重要載體，能在塑造中國話語權方面提供有力的智力支持。在國際關係與全球治理過程中，歐美等發達國家的智庫正是由於較好地充當了議題設定者與輿論引導者的雙重角色，進而長期占據著國際話語權的制高點。

