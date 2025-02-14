“爬山虎”突擊隊守護鐵路安全

中評社北京2月14日電／據人民日報報導，湘桂鐵路南憑段與越南鐵路相連，是我國面向東南亞國家最便捷的門戶通道之一。然而，南憑段沿線石山林立，存在危岩落石等安全隱患。1953年線路開通以來，當地鐵路職工持續加強隱患排查整治。2022年6月，國鐵南寧局集團南寧工務段南寧路橋車間成立“爬山虎”突擊隊，排查沿線風險隱患，守護鐵路運輸安全。



這支隊伍由21人組成、平均年齡25歲，33歲的楊發登擔任隊長。每隔一段時間，隊員們就要背著30多斤重的背包、系上安全繩，攀上百米高、近乎垂直的石頭山，從山頂緩緩索降，仔細排查風險隱患。“檢查一座約100米高的山體，通常需要5小時以上，風險點位多的時候，作業時間會更久。”楊發登告訴記者，隊員們常常無法回到駐地吃飯，“餓了，就在山上吃點幹糧充饑。”



在排查隱患的同時，楊發登也耐心指導新隊員辨識岩石種類、掌握岩石特性，以便遇到險情時能準確識別並快速處置。“年輕的‘爬山虎’們個個成為熟練工，鐵路安全就更有保障了。”楊發登說。



為了提高效率、降低風險，“爬山虎”突擊隊還引入了無人機。“無人機不僅能捕捉更多細節，直觀對比不同時期風險石塊狀態，還可以飛到隊員們難以到達的點位，為後續風險評估、處置方案制定等提供更全面的支持。”負責無人機作業的隊員陸先林說。



成立近3年來，“爬山虎”突擊隊已排查湘桂鐵路南憑段沿線37座山、累計137處危岩落石風險隱患點，在荒野石嶺間守護鐵路安全。2024年，廣西始發中越班列5次刷新單月發運量紀錄。“我們將堅守崗位，保障跨境客貨運輸安全順暢。”楊發登堅定地說。