中評鏡頭：暢游冬日武隆 仙境美不勝收

濃霧纏繞的喀斯特地貌，猶如一卷尚未幹透的水墨長卷。（中評社 葉佳怡攝） 中評社北京2月17日電（實習記者 葉佳怡）2月，重慶武隆山景區迎來了春節假期的旅遊高峰。全國各地的遊客攜家人紛至沓來，欣賞冬日武隆山獨特的喀斯特地貌和天坑景觀，我與家人也趁著難得的相聚時光，開啟了一場難忘的武隆山冬日暢游之旅。



武隆山位於重慶市東南部，自然資源豐富，擁有罕見的喀斯特自然景觀，溶洞、天坑、地縫、峽穀、峰叢、高山草原等縱橫交錯，風景秀麗；兼具土家族、苗族、仡佬族等少數民族獨特的民俗風情，是《三生三世十里桃花》《變形金剛》《滿城盡帶黃金甲》等著名影視作品的取景地，也是休閑度假、觀光旅遊的理想之地。



清晨，一家十二口人從家自駕出發，重慶又稱為“霧城”，前往武隆山的山路盤桓在晨霧中若隱若現，儘管自駕途中差錯不斷，但是一家人的心態依然平穩自然，家中長輩提到：“無論目的地在哪裡，一家人出游都需謹慎開車，差錯難以避免，但是只要一家人齊心、相互理解、相互謙讓，愛就在身邊，風景就在眼前。”



到達武隆山遊客中心，許多家庭和我們一樣，都趁著團聚的時光，陪伴家中的老人小孩，出游閑逛，欣賞武隆山的獨特仙境。走進晨霧中的武隆山，一卷尚未幹透的水墨長卷鋪開在眼前，億萬年前的石灰岩骨骼被青灰紗幔層層包裹，當第一縷天光射入天坑，整座山巒便開始了它秘而不宣的蛻變，喀斯特地貌吞吐著游龍般的霧氣，嶙峋的峰刃割開乳色綢緞，那些被地質年輪鐫刻的褶皺裡，正湧動著液態的月光。步入天坑，雲霧漫過天生三橋的拱券，遊客的足跡浸染成青苔的潮濕記憶；朱紅砂岩在流動的素絹裡忽隱忽現，如同被時光反復擦拭卻永不褪色的印章。



“沒有一頓火鍋消解不了的疲憊”，這是刻進川渝人DNA裡的飲食習慣，白日暢游武隆山，晚上一家人圍坐閑聊，吃上一頓熱辣滾燙的重慶火鍋，共同舉杯，釋懷所有的圓滿與遺憾，祝福新年，期待擁有嶄新的未來！