中評現場：香港中國企業協會新春酒會舉行

活動現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月15日電（記者 盧哲）香港中國企業協會與特區政府投資推廣署聯合舉辦的香港中國企業協會2025年新春酒會14日晚在香港會展中心舉行。香港特區行政長官李家超、中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄出席並致辭。駐港聯絡辦副主任祁斌、外交部駐港特派員公署特派員崔建春、解放軍駐港部隊保障部部長鮑偉忠，香港中國企業協會會長王海民，投資推廣署署長劉凱旋及特區政府有關官員及香港社會各界代表逾1000人出席活動。



香港中國企業協會會長王海民致歡迎辭時表示，剛剛過去的2024年，是國家發展進程中具有重要意義的一年。中國經濟持續回暖向好，新質生產力穩步發展，中華文化綻放時代光彩，高質量發展成效顯著，為進一步全面深化改革、推進中國式現代化，實現中華民族偉大復興的中國夢，奠定了堅實基礎。



王海民說，剛剛過去的2024年，也是香港邁向“由治及興”新征程的一年，特區政府良政善治、守正創新，維護國家安全制度機制進一步完善，社會大局和諧穩定，國際金融中心、貿易中心、航運中心地位進一步鞏固，創科中心建設進展順利，高端人才從全球各地聚集香港，“一國兩制”的生命力和優越性不斷顯現。



王海民表示，過去一年來，香港的安定和諧、蓬勃生機，讓包括中資企業在內的廣大工商界人士歡欣鼓舞、倍感振奮。中企協會積極響應特區政府號召，團結廣大中資企業，扎根香港、服務香港，同時舉辦各類工商活動，加強兩地經貿合作，通過“中資大講堂”解讀經濟政策，支持北部都會區發展，打造熊貓市集嘉年華，以實際行動支持盛事經濟，以及提供海內外實習就業崗位助力青年成長成才等。



王海民還提到，2025年是國家“十四五”規劃的收官之年，更是香港全力齊改革、加速同發展、積極惠民生、一同建未來的關鍵之年。他強調，在新的一年，中企協和中資企業，將和社會各界一道，堅決貫徹落實習主席的重要指示精神，積極響應特區政府號召，堅持“以港為家、倚港興業”，助力香港發揮獨特優勢、強化內聯外通，為經濟發展、民生改善、市民幸福，勇擔新使命、作出新貢獻。