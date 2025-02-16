中評鏡頭：傳統與時尚碰撞 成都年味依舊

都江堰夜晚亮燈，美麗的藍眼淚風景。（中評社 葉佳怡攝） 中評社北京2月16日電（實習記者 葉佳怡）正月十六的成都，晨光微熹中仍裹挾著年節的餘溫。元宵雖已過，但這座城市的煙火氣與斑斕光影卻未褪去分毫——街頭巷尾的紅燈籠仍然高掛，人民公園裡的市民活動依然熱鬧，糖油果子攤前依舊火熱非凡，織就一幅流動的年俗長卷。



燈影未散：穿越千年的光影盛宴



踏入寬窄巷子街，猶如踏進了“千燈展卷”，非遺魚燈在夜色中游弋，高掛的星河燈籠為夜色平添了幾抹色彩，遊客紛紛舉起鏡頭頂格美妙的夜晚，年味在傳統與時尚的碰撞中愈發濃鬱。閑逛之餘，與朋友約一頓四川火鍋，滾燙熱辣的肥牛、軟糯入味的雞爪、折耳根辣椒油碟、麻將湯圓、紅糖糍粑……酸甜苦辣咸都在舌尖纏繞，過癮又難忘。吃飽喝足之餘，在火鍋沸騰的霧氣裡，川劇的新年特色演出仍然在上演，色彩交錯間，煩惱也隨之消逝。



市井年味：成都市民的鬆弛生活



年味的延續，不止於宏大敘事，一串糖油果子、一杯熱茶、一碗擔擔面，皆是時光的注腳。人民公園裡，小攤前依舊熱鬧非凡，小湖邊圍爐煮茶依然一座難求，成都市民與家人朋友，拎上幾包零食、帶上一些小食、點上一盞茶，在蓋碗碰撞聲中，嘮嘮東家長西家短，嗑嗑瓜子度過自在時光。來到東郊民巷，元宵雖過，街頭的年味卻依舊濃厚，商戶們仍然高掛紅燈籠、緊貼春節對聯、布置年味展台，甜水面和擔擔面的香氣從攤位飄出，老板娘們依舊熱情招呼來自全國各地的遊客。在這裡，年味是具體而生動的，是舌尖的餘韵，也是人情的溫度。



歲歲年年的時光裡，都江堰藍眼淚氛圍燈依舊明亮，岷江緩緩流向長江，仿佛在向遊客講述獨屬於成都的過去，讓人恍惚間穿越時空，觸摸到文明交融的溫度。春節會按下暫停鍵，但是成都的故事卻依舊在書寫。



成都的年，從未被節日定義，年味不止於過年幾天，過好每一天就是過好年。元宵雖過，但這座城的年味早已滲入街巷的肌理，生長為一種永恒的生活美學。