中評鏡頭：遊子踏上遠方的路為來年更好相見

元宵節後，老家的熱鬧已散去，仿佛是做了一場熱鬧的夢。（中評社 葉佳怡攝） 中評社北京2月15日電（實習記者 葉佳怡）隨著元宵節的燈籠漸次熄滅，2024年春節正式畫上句點。踏上返鄉路程時的激動、與家人團圓時的擁抱與問候、灶火上的熱氣騰騰、圍爐烤火時的閑聊嘮嗑、年夜飯時的新年祝福、除夕夜的零點煙花、新春的如意湯圓……新年的回憶仍然在我們腦海里盤旋。



元宵結束，數以億計的人們在親人的目送中踏上了遠方的路。拎著家鄉特產踏上返程高鐵的務工者、拖著行李背著書包的大學生、塞滿家鄉菜行駛在公路上的小轎車、擁擠難行的返程高速路……“心有歸處，山海皆可平。”離別與重逢的循環中，旅途的終點和新希望的起點始終相承。



正如網友在社交媒體上的留言：“春節就像是一場熱鬧的夢，從期待團圓的激動、團圓時的熱鬧幸福、到年後告別時的不舍與牽掛。每一次的出發，都是為了來年更好地相見。”



個體的努力與時代的脈動始終同頻。數據顯示，2025年春運全國鐵路累計發送旅客超3億人次，春運期間全國跨區域人員流動量預計超90億人次，返程客流自正月初六起持續高位運行。交通運輸部預測，元宵節後的一周內，鐵路、公路、民航單日發送旅客量仍將突破8000萬人次。



“春節的聚散背後，是中國社會流動性的生動寫照。”社會學學者王明遠分析，“離別時的‘行囊經濟’帶動了城鄉互動，返程後的奮鬥則推動著區域協調發展。每一次暫別，都在為更高質量的重逢積蓄能量。”



聚散終有時，但春天已至。當奮鬥的號角隨著汽笛聲響起，那些關於團圓的承諾，終將在下一次歸途中綻放。