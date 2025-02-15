中評現場：台青北京看《哪吒2》淚灑影院

“大九學堂”近40名台灣同學觀看《哪吒2》並合影留念（中評社 柯晗燕攝） 中評社北京2月15日電（助理記者 柯晗燕）蛇年春節後的首個台灣青年參訪團，由馬英九基金會執行長蕭旭岑帶領，在五天四晚的活動中深入體驗了冬奧文化與冰雪魅力。13日晚，師生齊聚一堂，共同觀看《哪吒之魔童鬧海》。當晚，該電影的票房突破百億元人民幣大關。影片以精良的動畫製作展現了親情與孝道等中國傳統文化元素，多位同學在觀影過程中感動落淚。

