李家超：以創新創造思維推進北部都會區發展

香港特區行政長官李家超（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月15日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超14日出席香港中國企業協會2025年新春酒會時致辭表示，特區政府會全力投入大灣區聯動發展，推動海內外企業把握大灣區的機遇，用好全球網絡向國際社會講好大灣區和國家的真實好故事。他說，北部都會區毗連內地，是香港發展的新引擎，而位處北部都會區的河套深港科技創新合作區香港園區，更是大灣區建設的重要合作平台。特區政府將以創新創造思維，結合市場力量推進北部都會區包括河套香港園區發展，盡快讓首批產業進駐園區。



由香港中國企業協會和特區政府投資推廣署聯合舉辦的新春酒會14日在香港會議展覽中心舉行。李家超在致辭中說，回顧過去一年，地緣政治持續緊張，貿易保護主義有增無減，外圍環境繼續充滿挑戰。在國家大力支持、特區政府全力推動、社會各界共同努力下，香港經濟展現強大韌力。根據最新數字，去年本地生產總值預期按年上升2.5%，服務輸出繼續上升，整體貨物出口恢復增長。



李家超表示，香港全力鞏固國際金融、航運、貿易中心的地位，經濟強韌繼續得到多個國際組織和排名認可。去年，香港再次成為全球最自由經濟體、第三大國際金融中心，在競爭力方面，國際貿易和商業法規排名全球第一，國際貨幣基金組織肯定香港的金融體系制度框架穩健、政策緩衝空間充足、聯繫匯率制度暢順。



本屆特區政府時刻以創新思維吐故納新，廣納內地和國際的優秀企業和人才，招商引資的佳績更打破多個紀錄。投資推廣署和政府統計處的調查顯示，去年海外和內地駐港公司數目達到9960家，是歷史新高。“其中，有2620家企業來自內地，佔比超過26%，是外來駐港公司最大的來源地，”李家超說，“不但展現中資企業的實力，更彰顯你們為香港經濟發展發揮積極作用，我感謝你們對香港作出的貢獻。謝謝你們！”