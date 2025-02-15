台青林譯宏答中評：兩岸青年有共同語言

台灣青年林譯宏（中評社 海涵攝） 中評社北京2月15日電（記者 海涵）台灣“大九學堂”青年學子2月10日至14日在京交流參訪。台灣青年林譯宏在參訪期間接受中評社記者採訪時表示，實地到北京參訪的感受跟之前得到的資訊很不一樣，感覺很興奮、開心，為青春增加了一筆特殊回憶。談到兩岸青年交流，他說，跟大陸同學的溝通很流暢。兩岸年輕人有共同語言，可以親切、輕鬆地一起玩耍、交朋友。



在京期間，台灣“大九學堂”青年學子參訪冬奧場館、體驗冰雪趣味運動、觀賞龍慶峽冰燈展，還走進故宮、長城、天壇等歷史名勝，領略中華傳統文化，並前往兩岸科創中心、小米汽車工廠感受前沿科技，此外也探訪泡泡瑪特城市樂園體驗潮流IP品牌文化。



林譯宏是第一次來北京，他表示，在北京，能體驗到寬廣的城市街道、便利的手機支付。林譯宏說，實地到北京參訪的感受跟之前得到的資訊很不一樣，“感覺特別興奮、驚奇、開心。”



林譯宏對長城、故宮印象深刻。“以前在書上看到‘長城萬里長’，這次有機會親自登上長城，看到長城屹立在山巒叠嶂中，在陡峭的山壁上建築而成、鬼斧神工，覺得十分厲害。”談到故宮，林譯宏說，大陸影視作品《甄嬛傳》在台灣很紅。來到故宮，在古人真實生活過的地方走走，體驗到了文化遺產的魅力。林譯宏還同記者分享了冰雪體驗的感受，他說，“很好玩，是一種新的特別的體驗，為我們的青春增加了一筆特殊的回憶。”

