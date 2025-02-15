台青高唯恩答中評：來北京感受厚重歷史

台青高唯恩（中評社 海涵攝） 中評社北京2月15日電（記者 海涵）台灣“大九學堂”40餘名青年學子2月10日至14日在京交流參訪。台灣中正大學數學系學生高唯恩接受中評社記者採訪時分享了此次北京之行的所見所聞，以及對中國歷史文化的深刻感悟。

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高唯恩表示，長城、故宮、天壇這些歷史遺跡是海內外華人耳熟能詳、一生必須要來一次的地方。他分享，這次到長城，“大九學堂”青年學子們選擇了徒步攀登。“我們是從南段開始爬的，雖然過程中有些坡度非常陡，但當我站在長城上，俯瞰著腳下的風景時，我深深地感受到了歷史的厚重。”他感慨地說，“那些以前的人們，在如此惡劣的環境下，還要穿著沉重的裝備，守護著這片土地，他們的精神真的令人敬佩。”

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除了長城，“大九學堂”青年學子們還去了故宮和天壇等歷史遺跡。高唯恩驚嘆於故宮每一層宮殿的不同大小和高度，以及它們所代表的文化意涵。“我還看到了一道墻後面的銅牌，上面有漢文、滿文，甚至還有蒙古文。”他興奮地說，“這讓我更加深入地瞭解了清朝宮廷的文化和歷史。”



在此次訪京之行中，大陸青年的友善和熱情給高唯恩留下了深刻印象。“大陸同學帶我們去了前門大街逛街，還互相請教和交流了很多問題。”他說，“比如，我們討論了大陸地鐵的翻譯，台灣叫捷運，而大陸的翻譯更直觀，這讓我感受到了不同翻譯方式的好處。”



台灣“大九學堂”青年學子在京期間行程豐富，包括參訪冬奧場館、體驗冰雪趣味運動、觀賞龍慶峽冰燈展，還走進故宮、長城、天壇等歷史名勝，領略中華傳統文化，並前往兩岸科創中心、小米汽車工廠感受前沿科技，此外也探訪泡泡瑪特城市樂園體驗潮流IP品牌文化。