鄭雁雄寄語在港中資企業推動香港由治及興

中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月15日電（記者 盧哲）2月14日，香港中國企業協會與特區政府投資推廣署聯合舉辦香港中國企業協會2025年新春酒會。香港特區行政長官李家超、中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄出席並致辭。鄭雁雄表示，希望在港中資企業和中企協會牢記囑托，堅持守正創新、銳意進取，在創新創造中推動香港由治及興。在助力香港增強發展動能上展現更大擔當作為；在助力香港維護和諧穩定上展現更大擔當作為；在助力香港保障社會民生上展現更大擔當作為。



鄭雁雄代表駐港聯絡辦向在港中資企業及香港各界人士致以新春祝福。他表示，過去一年，中共二十屆三中全會勝利召開，吹響了進一步全面深化改革、推進中國式現代化的嘹亮號角。香港迎來“國安家好”“丁財兩旺”的可喜局面，“興”的動能更加強勁。在港中資企業在香港民生保供、增加就業、促進貿易等方面發揮了重要作用，以實際行動支持特區建設。中企協會團結在港中資企業，積極向特區政府建言獻策，廣泛組織開展各類經貿交流活動，為助力香港由治及興作出了積極貢獻。兩年半來，香港特區辦好了難能可貴、影響深遠的八件大事。這是“一國兩制”顯著優勢和強大生命力的有力證明，是特區管治團隊擔當作為、善作善成的現實寫照，也是在港中資企業和香港社會各界齊心協力、眾志成城的生動體現。



鄭雁雄指出，2025年是“十四五”規劃收官之年，是香港加快由治及興進程的關鍵一年。習近平主席去年底視察澳門時深刻指出，實現香港、澳門更好發展，為強國建設、民族復興作出更大貢獻，是新時代“一國兩制”實踐的重要使命。這一重要論述，飽含著對香港的殷切期待，希望在港中資企業和中企協會牢記囑托，堅持守正創新、銳意進取，在創新創造中推動香港由治及興。一是在助力香港增強發展動能上展現更大擔當作為。希望中資企業用好香港“背靠祖國、聯通世界”的獨特優勢，持續加大在港投入，不斷優化業務布局，積極參與北部都會區建設，全力支持香港鞏固金融、航運、貿易中心地位，建設國際創科中心，支持香港更好融入國家發展大局。希望中企協會團結香港工商界，做香港經濟發展的“同舟人”。二是在助力香港維護和諧穩定上展現更大擔當作為。希望中資企業堅定支持行政長官和特區政府依法施政，堅持以港為家，扎根香港、貢獻香港，主動參與社會事務，切實承擔公共責任，全力回饋香港社會。希望中企協會積極協調在港中資企業，與社會各界一道，共同打造法治香港、活力香港、多元香港。三是在助力香港保障社會民生上展現更大擔當作為。希望中資企業繼續加大投入，積極參與公益慈善，關心關愛青年成長成才，為香港市民帶來更多獲得感幸福感。希望中企協會推進“中企服務進社區”系列活動走深走實，讓香港市民感到變化、看到實效、得到實惠。