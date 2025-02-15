政見會落幕　台灣民眾黨迎接新主席

左起：黃國昌、林富男、蔡壁如 中評社高雄2月15日電（作者 陳雅婷）台灣民眾黨第二屆主席補選的最後一場政見發表會，昨(14)日於高雄展覽館圓滿落幕。兩位候選人黃國昌、蔡壁如，在選前最後一刻，站上舞台向黨員與社會大眾闡述理念，為自己爭取支持。這場關鍵的公開政見發表，除了提出未來的黨務發展方向，也對社會治理與柯文哲前主席的司法案件進行深度論述。在這場高雄之戰落幕後，15日將進行網路投票，決定誰將接掌台灣民眾黨的領導棒子。



本次政見發表會特意選擇在高雄進行，選舉委員會主任監察員林富男表示，這場選舉的地點，是柯文哲主席交代的，他一直心心念念南台灣的發展，並重視南台灣人民的意見。他強調，台灣民眾黨不是侷限於台北的政黨，而是要帶動全台灣均衡發展，尤其要讓南方崛起成為台灣未來的關鍵力量。



在這場最終政見發表會中，兩位候選人都提出各自的競選論述，蔡壁如以“三個必須”為核心，強調必須維護柯文哲的清白、必須深化民眾黨的組織發展、必須讓民眾黨在“立法院”發揮關鍵影響力。黃國昌則提出“3+1計劃”，承諾將強化“立院”戰力、改革地方組織、加強政策論述，並額外新增對抗政府不公義的戰略。這場論述交鋒，讓黨員與支持者更清楚瞭解兩位候選人的未來施政藍圖。



選舉不只是選出新主席，更是一場戰役的延續。林富男在致詞中嚴正指出，15日我們將迎來新的黨主席，而這位領導者，必須立刻解決社會治理、本黨發展，以及柯文哲遭受政治迫害的問題。他強調，民眾黨是一支打不退、勇敢向前行的隊伍，是一群智者與勇者的結合，未來的領導者將會面臨重重挑戰，但黨內同志與支持者，將是他最強大的後盾。

