蕭旭岑談《哪吒2》：“文化台獨”是假議題

14日上午，蕭旭岑在北京建國飯店接受採訪（中評社 柯晗燕攝） 中評社北京2月16日電（助理記者 柯晗燕）馬英九文教基金會執行長蕭旭岑於14日在北京建國飯店接受媒體訪問，暢談近期大陸熱門電影《哪吒之魔童鬧海》。蕭旭岑直指民進黨當局的“文化台獨”是假議題，不可能實現。



在13日晚的觀影活動中，蕭旭岑帶領的“大九學堂”40餘名師生共同觀看了該電影。他表示，電影中關於親情的描述讓他和許多學生都感動落淚。他坦言，母親前年離開了，所以影片讓其十分感同身受。



去年12月，蕭旭岑陪同馬英九參觀成都可可豆動畫影視有限公司，並觀看了《哪吒2》的宣傳片。他感慨道：“我那時就感到很驚艶，說電影上映後一定要帶學生去看。”這次訪陸，蕭旭岑也公開表達希望台灣學子有機會觀看《哪吒2》的期待。蕭旭岑說：“我們這麼多年來看的都是西方好萊塢動畫電影，結果我們大陸自己做的動畫電影在技術、創新上不亞於西方的電影。”



蕭旭岑認為，文化台獨是不可能實現的，“我們都講中國話，過中國春節，我們在台灣過初一，到大陸過十五吃湯圓，有什麼不一樣。”他提到，學子們在游覽長城和故宮時，表現出對歷史的濃厚興趣，因為這是“台灣許多課本上沒有的”。《哪吒2》、《黑神話·悟空》這些中華傳統文化與現代科技碰撞的文化產品，也激發了學生們的探索欲望。他表示，這種好奇與熱情，是“自然而然的“。

