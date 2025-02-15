中國人工智能創新何以令海外驚嘆

借助中國人工智能制圖軟件即夢繪制的DeepSeek科幻插畫。（圖片來源：人民網） 中評社北京2月15日電／據人民網報導，近日，中國人工智能企業深度求索（DeepSeek）推出性能優越、面向公眾免費、訓練成本較低的開源大模型，在國際上引起廣泛關注。



英國《金融時報》評論稱，“DeepSeek以其最新的開源AI模型震驚了國際科技界”“DeepSeek並非個例”；德國《時代》周報評價，“這已經不是中國高科技行業第一次用創新產品征服世界了”。中國如何推動人工智能領域技術創新與應用“井噴式”湧現，引發國際業內人士的深度思考和全球多領域的持續關注。



創新技術不斷湧現——



“DeepSeek並非個例”



“從加利福尼亞到華爾街，人們突然急切地提出這樣一個問題：中國在人工智能領域是否已經迎頭趕上？”英國《金融時報》網站評論，DeepSeek挑戰了人工智能產業在過去一段時間的核心信念，即認為更強大的硬件才是推動人工智能發展的關鍵。



據深度求索（DeepSeek）公司官網介紹，DeepSeek－R1模型在後訓練階段大規模使用了強化學習技術，在僅有極少標注數據的情況下，極大提升了模型推理能力。在數學、代碼、自然語言推理等任務上，性能比肩OpenAI o1正式版。



據埃菲社報導，深度求索是一家中國AI初創公司，由中國量化資管公司幻方量化創立。由於其高效和低成本，該開源工具最近在國際開發者社區和技術領域產生了重大影響。該模型的預訓練費用僅是OpenAI GPT－4o模型訓練成本的不到1／10。深度求索還公開了訓練過程的技術細節，允許其他用戶以此為基礎開發其他工具。