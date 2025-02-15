緬甸逮捕29名涉賭涉詐人員

中評社北京2月15日電／據新華社報導，緬甸國家管理委員會新聞信息小組14日夜發布消息說，緬甸當局12日和13日在緬甸東部撣邦大其力鎮逮捕了29名涉嫌非法網絡賭博和金融詐騙的嫌疑人。



消息說，被捕人員包括7名泰國人和22名緬甸人。當局還繳獲大量電腦、手機、車輛等作案工具。



消息說，被捕的泰國人是在進入緬甸工作和旅行後被從事非法網絡賭博和金融詐騙的人員招募參與犯罪活動的。相關部門已依法起訴相關嫌疑人。