衛炳江：浸大對合辦新醫學院持開放態度

香港浸會大學昨日舉辦新春午宴，與各界分享大學在各方面的最新發展。（圖片來源：大公網） 中評社北京2月15日電／據大公網報導，香港浸會大學昨日（14日）舉辦新春午宴，與各界分享大學在各方面的最新發展。浸大校長衛炳江、常務副校長黃定發、副校長（研究及拓展）暨研究院院長及署理中醫藥學院院長呂愛平、副校長（教與學）周偉立等一眾管理層成員與學院代表出席活動，並就學術、研究、教與學、校園和知識轉移等發展展開詳細介紹。針對公眾關心的第三間醫學院問題，衛炳江表示，浸大對爭辦第三間醫學院有信心，目前已制定建議書的第二初稿，預計本月底完成定稿。



撥款縮減過多會有影響



政府正籌辦本港第三間醫學院，有意申辦的大學須在3月17日提交建議書，浸大早前表明有意爭取成為本港第三間醫學院。衛炳江表示，對新醫學院籌備委員會非常有信心，認為浸大的團隊是有意申辦院校中“最強”的。衛炳江透露，目前浸大已制定建議書的第二初稿，目標本月底之前完成定稿。



對於早前有消息稱，新醫學院或會採取聯合辦學形式，衛炳江表示“很早就有這個想法”，並與其餘兩間有意申辦新醫學院的大學進行商討，大家對合作都持開放態度。但他表示，由於政府只提供三個月時間撰寫建議書，時間過短，不足以商討聯合辦學的詳細方案。



教育局局長蔡若蓮曾表示，需要調整對八大的撥款以應對財赤。衛炳江表示，若政府減少3%至5%的撥款，大學可以“勒緊少少褲頭”，他認為適當壓力有助大學發展，但若縮減過多將會有影響。



衛炳江表示，為精簡預算，浸大會在不影響教學質量的前提下，研究如何精簡行政工作流程和將其數碼化。他強調，校方絕不會減少對研究工作的資源投入，且會積極尋找業界的投資以支持學術研究。至於是否會裁減教員或調整非本地生的學費，衛炳江直言，“未必是首要選擇”。浸大行政副校長暨秘書長鄒靄雲補充，學費會按正常程序調整，不會因財政縮減而特意增加。



推動數碼化以節省資源