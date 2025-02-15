將軍澳填海建屋五萬夥

上圖：將軍澳第137區將會發展成提供五萬個單位的新社區。（效果圖）下圖：特區政府昨日就將軍澳第137區及第132區合共填海40公頃刊憲，預計工程在今年年底前展開。圖為將軍澳第137區及第132區位置圖。（圖片來源：大公網） 中評社北京2月15日電／據大公網報導，將軍澳日出康城以南的將軍澳第137區填海發展計劃即將展開，政府昨日就將軍澳第137區及第132區合共填海40公頃刊憲，預計工程在今年年底前展開，其中將軍澳第137區將會發展成提供五萬個單位的新社區。



有立法會議員認為，發展基建是投資未來，包括將軍澳填海在內的很多基建發展，不僅是民生所需，亦有助增加香港競爭力，應穩步有序推進，同時不斷優化安排，例如透過簡化程序、引入創新技術等，為工程提速、提效。



首批住戶最快2030年遷入



政府計劃在將軍澳第137區西南面約46公頃，和將軍澳第132區對出東南面約55公頃的前濱及海床範圍內，進行填海工程。其中將軍澳第137區工程包括建造長約1.7公里的海堤、填海開拓約20公頃的土地供房屋及社區配套發展等；將軍澳第132區工程包括建造長約1.3公里的海堤，以及填海約20公頃興建公共設施。擬議工程預計今年底前展開。



填海之後，將軍澳第137區將發展成為商住社區，連同現有80公頃土地，料可提供五萬個住宅單位，供13.5萬人居住，首批住戶最快可於2030年遷入。為滿足該區發展需要，政府建議興建“將軍澳線南延線”，把港鐵將軍澳線由康城站延伸至第137區。區內亦會興建長達1.4公里的海濱長廊，以及設有公眾街市、游泳池及體育館的政府綜合大樓等。



至於第132區，20公頃填海用地主要用作興建電力設施、建築廢物處理設施、公眾填料轉運設施、廢物轉運站及混凝土廠等公共設施。其中電力設施占地最大，有5.6公頃。政府表示，電力設施內有接收電力及變電的策略性基礎設施，以通過區域合作提升香港輸入零碳能源能力，達到減碳目標。