“太空油”刊憲列毒品　販運囚終身增阻嚇力

中評社北京2月15日電／據大公網報導，政府昨日刊憲修訂《危險藥物條例》，將“太空油毒品”的主要成分依托咪酯及三種類似物列為毒品，即日生效。禁毒專員李基舜昨日表示，販運有關毒品的最高刑罰是終身監禁，相信對打擊“太空油毒品”可加大阻嚇力，提高青少年的警戒心。



經修訂後，販運及非法製造有關毒品，最高刑罰為終身監禁及罰款500萬元；非法管有及服用有關毒品，最高刑罰為監禁七年及罰款100萬元。李基舜昨日在一個電台節目表示，2024年數據顯示，300名吸食太空油的人當中，226人是年齡21歲以下。他相信修例帶來的阻嚇作用大。修例亦賦權執法機構有更大權力，可向法庭申請充公販毒得益。



《危險藥物條例修訂令》將依托咪酯，以及依托咪酯的三種類似物，包括美托咪酯、丙帕酯和異丙帕酯，均納入管制。李基舜稱，過往政府化驗“太空油毒品”，亦曾化驗出這三種類似物，因此將這三種類似物均列入修訂令管製品，可避免毒販借機將這些化學物質加入“太空油毒品”並向年輕人推銷。



李基舜又透露，上月有兩萬名前線警員接受“太空油毒品”快速測試訓練，警方已利用試紙拘捕五人，“以往未必那麼容易確認是在吸食太空油毒品，要拿回化驗室化驗，很花時間。但現在有快速測試工具，可以立即有檢驗結果。”