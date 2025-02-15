日本擬釋放21萬噸儲備　遏制米價

日本東京一家超市內，大米供應短缺。（圖片來源：大公網） 中評社北京2月15日電／據大公網報導，日本從去年開始持續出現米荒，大米價格持續攀升。日本農林水產大臣江藤拓14日宣布，當局將釋放五分之一、最多21萬噸政府儲備米，以增加市場上大米流通量、降低銷售價格。這是日本政府首次為了保證大米流通動用政府儲備米，此前只在自然災害、大規模歉收等緊急情況下才動用儲備。不過，分析認為，釋放儲備米的成效尚待觀察。



日本農林水產大臣江藤拓14日宣布，政府計劃向市場投放21萬噸儲備米，投放工作將於3月中旬開始。農林水產省儲存約100萬噸稻米，釋出的大米約占緊急儲備的五分之一，約占日本預估年度需求的3%。



這次是日本自1995年建立儲備制度以來，首次因為供應鏈問題而動用儲備米。這些儲備米將通過競標方式出售給收購商，首次將投放15萬噸，其後根據情況調整。首批投放的大米預計將於3月底或4月初進入超市零售，大部分大米為2024年生產，還有部分為2023年產。為防止米價暴跌，日本政府還將在1年內向買家回購等量大米，買家參與競標時必須接受這一條件。



商家囤積居奇 民眾吃不起



當局表示，2024年日本收成的稻米比2023年增加18萬噸，但由於收購商增加，導致庫存分散且部分商家囤貨，主要米商收購到的大米總量反而比2023年少21萬噸，因此當局緊急釋放儲備。



從去年7月開始，日本出現30年來最嚴重的大米短缺，被稱為“令和米的騷動”，多地超市大米售罄。日本政府當時解釋稱，2023年的異常高溫導致大米產量下降、訪日外國客大增造成大米需求升高，以及民眾為防災囤積白米。日本當局去年原本認為，隨著新米上市，可以解決米荒，但效果不如預期。



根據日本農林水產省的數據，今年1月27日至2月2日，每5公斤大米價格升至3688日圓，與去年同期的2023日圓相比，漲幅高達82%。大米居高不下導致通脹加劇，日本去年12月消費者物價指數（CPI）比前一年同期上升了3.6%，漲幅為近兩年來最大。農林水產省在1月底調整政策，除大災歉收等情況外，新增了“流通受阻”作為投放儲備米的標準。