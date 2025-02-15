農作物漲價　部分日本民眾自己種菜

中評社北京2月15日電／據大公網報導，綜合路透社、共同社報導：日本通脹加劇，農產品價格持續上漲給本地消費者帶來壓力。日本不少民眾已開始探索自家種菜以應對當前困境。



由於食物價格高漲，日本恩格爾系數（即食品支出總額占消費總額占比）去年創下40年來新高。以椰菜（卷心菜）為例，去年10月開始因為夏季酷暑歉收，價格暴漲，年底又遭遇降雨量不足，價格繼續上漲。根據路透社1月31日的數據，一顆椰菜在東京的零售價格是去年同期的三倍多，高達1000日圓（約51港幣），幾乎相當於當地平均時薪。據政府最新數據顯示，去年11月日本成年人蔬菜平均攝取量已達歷史最低水平。



在視頻網站YouTube上分享栽培視頻的博主中田和樹（音譯），近期因為蔬菜價格高漲，其種菜頻道漲粉4500人，現已有約9萬名粉絲，多數關注者想通過他學習保存商店蔬菜的方式，以及無土化種菜的方法。東京家庭主婦望月桐奈（音譯）說，過去她往往直接丟掉葱的根部，而今則會留起來，水培栽種。



另外，由於當地禽流感肆虐，日本雞蛋價格上漲四成，已逼近歷史最高價。日本全國農業協會聯合會（JA全農）雞蛋公司12日宣布，雞蛋平均批發價約為每公斤315日圓（約16港幣），價格較去年年初的225日圓（約11港幣）上漲4成，已逼近歷史最高價。