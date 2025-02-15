澳門各界深入學習《教育強國建設規劃綱要》

中評社北京2月15日電／據新華社報導，應澳門特別行政區政府的邀請，由教育部和國務院港澳辦組成的宣講團14日在澳門舉行宣講會，讓澳門各界人士深入瞭解《教育強國建設規劃綱要（2024－2035年）》（以下簡稱“綱要”）的重要意義。



綱要宣講會當日在中國與葡語國家商貿合作服務平台綜合體舉行，由教育部副部長吳岩主講，約有400人出席。



今年初，中共中央、國務院印發了《教育強國建設規劃綱要（2024－2035年）》。綱要是首個以教育強國為主題、以全面服務中國式現代化建設為重要任務的國家行動計劃，明確提出要構建教育科技人才一體統籌推進機制，強化教育對科技和人才的支撐作用，緊密對接粵港澳大灣區的科技創新中心建設、高水平人才高地和吸引集聚人才平台建設，提升創新體系整體效能。



宣講會上，吳岩從建成教育強國的底氣、建成教育強國的目標、建成教育強國的任務三方面，作了全面闡釋和系統解讀。他強調，澳門要深度對接國家發展戰略，加快融入國家發展大局，特別是要充分用好橫琴粵澳深度合作區的獨特優勢，融入大灣區國際科技創新中心、綜合性國家科學中心、高水平人才高地建設。傳承愛國愛澳核心價值，增進多元文化交流融合，凝聚一切積極力量，共同為建成教育強國貢獻澳門力量。



澳門特區政府社會文化司司長柯嵐表示，特區政府將把“教育興澳”作為長期堅持的戰略，希望透過切實的工作推動教育事業的蓬勃發展，積極融入國家發展大局，在教育強國建設中發揮澳門作用、貢獻澳門力量。



在交流環節，澳門大學校長宋永華表示，希望澳門高校繼續發揮所長，服務國家所需，積極推進澳門打造國際高端人才集聚高地。