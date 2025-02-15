﻿跨境救護車首次安排病人澳門返港

中評社北京2月15日電／據大公網報導，醫院管理局（醫管局）昨日公布，瑪嘉烈醫院當天接收第三名參與“大灣區跨境直通救護車試行計劃”的病人，由跨境直通救護車以點對點方式從澳門運送到香港接受治療。這也是該試行計劃開展以來，首次安排病人從澳門運送至香港接受治療。



過境時無需換救護車 增康復機會



該名79歲男病人是本港居民，患有心房顫動，日前出現並發肺炎及持續發燒，需要接駁呼吸機協助呼吸。在澳門仁伯爵綜合醫院接受治療。經治療後病人情況稍微穩定，醫療團隊評估病人整體的臨床情況並與病人和家屬商討後，確認適合把病人轉回香港繼續接受治療。



病人於當天上午11時前從澳門仁伯爵綜合醫院出發，由跨境直通救護車經港珠澳大橋直接運送到香港，並於中午12時抵達瑪嘉烈醫院。病人目前正在瑪嘉烈醫院接受治療。



醫管局表示，瑪嘉烈醫院接獲通知後，隨即與澳門的醫療團隊溝通，瞭解病人的臨床情況及部署接收病人的安排。醫管局衷心感謝不同單位積極協調及配合，迅速安排病人在醫護人員及家屬陪同照顧下，以點對點直接運送至香港治療。過境時無需轉換救護車，過程暢順，這除了大大減低運送期間的風險，亦增加病人康復的機會。



《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提出研究開展非急重病人跨境陸路轉運，探索在指定公立醫院開展跨境轉診合作試點。行政長官也在2023年施政報告中提出要探討粵港澳大灣區醫院之間救護車跨境轉運病人的安排。在國家多個部委的鼎力支持和指導，以及粵港澳三地政府部門的共同努力下，試行計劃在去年11月30日正式啟動，並分別於今年1月10日及1月27日成功從深圳運送首名及第二名病人返回香港接受治療。