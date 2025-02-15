旅遊業：大熊貓熱潮吸引更多旅客

旅發局昨日公布，一月份初步錄得474萬訪港旅客人次，內地旅客占373萬，非內地旅客數字亦連續三個月突破100萬人次。（圖片來源：大公網） 中評社北京2月15日電／據大公網報導，新春期間本港舉辦多項大型節慶活動，加上長途市場增長勢頭持續，上月份訪港旅客數字理想。旅遊發展局昨日公布，一月份初步錄得474萬訪港旅客人次，內地旅客占373萬，兩項數字均創疫情後單月訪港旅客量新高，非內地旅客數字亦連續三個月突破100萬人次。旅遊業界人士表示，訪港旅遊增長勢頭料會持續，隨著國際航班不斷恢復，東南亞國家訪港旅客量增長，加上港產大熊貓寶寶“家姐”和“細佬”明日正式見公眾，掀起新一浪大熊貓熱潮，有助吸引更多旅客來港。



旅發局數據顯示，一月訪港旅客初步數字為474萬人次，按年增24%。內地旅客仍是主要客源，約占373萬人次，按年增25%。非內地旅客約占102萬人次，按年升21%；其中，短途及長途客源市場旅客量各按年增逾20%，菲律賓、印尼、台灣、韓國、澳洲等訪港旅客人次，均按年增長約3成或以上。



海洋公園“貴賓團”大受歡迎



內地今年的春節黃金周八日假期橫跨一月底至二月初，“體育＋旅遊”盛事香港馬拉松剛於星期日舉行，緊接是大熊貓寶寶“家姐”和“細佬”今日舉行亮相儀式，明日正式會見公眾。



海洋公園把握熊貓經濟，開設“大熊貓樂聚時光”，每日舉辦限定一場“貴賓團”，每人收費1500元，每場40個名額，昨日開始接受預訂首天，反應踴躍，已有日子的名額沽清。大公報記者昨日實測，晚上約八時，網頁可供預約最早的日子是下周四（20日），或接著的星期日（23日），下周二、三（18、19日）分別是“暫時未能選擇”，及未能揀選預約，據悉是名額已沽清。至晚上約9時半，18日轉變為可供預約，23日一度顯示只餘10個名額。



旅遊促進會總幹事崔定邦昨日向大公報記者表示，香港已成為亞太區最多旅客選擇的旅遊地點，“各國現時都在爭取吸引內地旅客，數據說明，內地旅客對香港的支持很實在，可見兩地關係十分緊密。二月份初步數據反映，訪港旅客數字理想，到三月啟德體育園開幕，舉辦國際七人欖球賽等大型盛事，相信旅遊業未來幾個月維持增長勢頭。”



崔定邦稱，新年期間，維港兩岸舉辦多項節慶活動，受到來自不同國家旅客的歡迎，過去半年國際航班不斷恢復，東南亞訪港旅客越來越多，東南亞很多國家當地未有大熊貓觀賞，他相信海洋公園的六只大熊貓，可吸引一定數量的東南亞旅客，帶動本港經濟。