﻿市民收“＃”字頭詐騙短訊　已報警跟進

中評社北京2月15日電／據大公網報導，網上流傳有市民收到以“＃”字開頭的手機短訊，內容有可疑，懷疑是詐騙短訊。通訊事務管理辦公室表示，近日接獲市民查詢，指收到以“＃”號開頭的懷疑詐騙短訊，通訊辦隨即聯絡當事人，不排除有不法分子使用非法無線電干擾器發出訊息，現正聯同電訊商及警方作進一步跟進。



通訊辦於2023年底推行“短訊發送人登記制”，已登記成為“已獲認證的發送人”的公司或機構，在傳送短訊時，寄件人名稱以“＃”號開頭，方便市民識別短訊發送人的身份，打擊短訊詐騙。而電訊商會攔截由非已獲認證的發送人透過互聯網發出的偽冒短訊。



近日有市民在社交平台發文表示，接獲以“＃”為開頭的速遞公司賬號發出的訊息，聲稱其包裹的收貨地址不完整，速遞員無法聯絡收件人，不能完成派送，要求收件人點擊超連結以更新地址，疑似是釣魚網站。



或用非法無線電干擾器發出



通訊辦昨日回復傳媒查詢表示，近日接獲市民查詢，稱收到以“＃”號開頭的短訊發送人名稱發出的懷疑詐騙短訊。通訊辦隨即聯絡當事人及與相關電訊商展開調查。騙徒手法層出不窮，通訊辦呼籲市民時刻保持警覺，無論短訊顯示任何發送人名稱，都不應隨便開啟短訊內的超連結、披露個人資料或轉賬金錢，以免蒙受損失。



通訊辦表示，在短訊發送人登記制下，發訊機構必須向通訊辦提交申請及所需證明文件，經審批後方可成為“已獲認證的發送人”，並使用“＃”號發出短訊。通訊辦網站已列載已登記成為“已獲認證的發送人”的公司或機構於“短訊發送人登記册”內，以供市民參閱。



根據《電訊條例》（第106章），任何人如沒有適當牌照管有或使用任何作無線電通訊之用的器具；或設置或維持任何電訊設施，即屬違法。任何人參與該等非法活動即違反條例第8（1）條，並會遭受檢控。一經定罪，最高可判處罰款十萬元及監禁五年。